Polizeipräsidium Mainz / Gau-Bischofsheim, Brand an ...

Gau-Bischofsheim, Brand an Astrid-Lindgren-Schule

Mainz - Mittwoch, 22. August 2018, 09:31 Uhr

Mehrere Meldungen über einen Brand an der Grundschule in Gau-Bischofsheim sind am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr über die Notrufe der Polizei und der Feuerwehr eingegangen. Sowohl Rettungsdienste, Feuerwehren und Polizei reagieren daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften. Alleine die Feuerwehren aus Bodenheim, Lörzweiler, Gau-Bischofsheim, Nackenheim, Harxheim und Oppenheim sind mit insgesamt 60 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz. An der Schule stellen die Einsatzkräfte schnell einen Brand an einem Teil der Außenfassade fest und beginnen mit den Löscharbeiten. Gleichzeitig wird bekannt, dass bereits alle Schüler die Schule geordnet und unverletzt verlassen haben. Sie halten sich auf einem nahegelegenen Bolzplatz in Obhut ihrer Lehrer auf. Der Rettungsdienst betreut mit insgesamt acht Einsatzkräften die Schüler und versorgt diese mit Getränken. Die Polizei Oppenheim wird durch Einsatzkräfte umliegender Dienststellen unterstützt und gewährleistet, dass der Einsatzraum für die Feuerwehr frei von Autoverkehr und Fußgängern bleibt. Besorgte Eltern werden über den Facebook-Kanal der Polizei Rheinland-Pfalz und den Twitterkanal der Polizei Mainz informiert. Frühzeitig erhalten sie so Informationen über den Brand, die in Sicherheit befindlichen Kinder und Anweisungen zur Anfahrt an die Schule und einen Treffpunkt mit ihren Kindern. Bereits um 10:49 Uhr kann das Gebäude nach dem Löschen des Brandes und der Lüftung wieder freigegeben werden. Der Unterricht ist daraufhin wieder aufgenommen worden. Ob nach diesem, für die Grundschüler, aufregenden Ereignis noch ein normaler Unterricht möglich war, ist der Polizei nicht bekannt.

