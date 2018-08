Polizeipräsidium Mainz / Gefährliche Körperverletzung durch ...

Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Mainz-Altstadt - Freitag, 24.08.2018, 20:30 Uhr Im Bereich des Gutenbergplatzes in Mainz geraten ein 16-jähriger und ein 18-jähriger Geschädigter mit dem unbekannten, männlichen Täter in Streit, in dessen Folge der Täter dem 18-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprüht und diesen noch durch mehrere Tritte und Schläge leichte Verletzungen zufügt. Als die Beteiligten sich später aussprechen wollten, sprüht der unbekannte Täter dem 18-Jährigen und dem 16-Jährigen erneut Pfefferspray in das Gesicht. Im Anschluss wird der 16-Jährige ebenfalls durch Tritte in den Rückenbereich leicht verletzt. Die beiden Geschädigten erschienen zur Anzeigenerstattung auf der PI Mainz 1.

Täterbeschreibung:

- 1,80 m groß - korpulente Figur - kurze haare

Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer: 06131/65-4110.

