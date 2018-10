Polizeipräsidium Mainz / Gefahr durch Äste

Gefahr durch Äste

Nierstein - Am Dienstag, den 02.10.2018 gegen 19.05 Uhr musste an der Einmündung B9/B 420 kurzfristig die Fahrbahn gesperrt bzw. der Verkehr geregelt werden, da Teile eines Baumes gefährlich über die Fahrbahn ragten und drohten herunter zu fallen. Die Freiwillige Feuerwehr nahm sich der Sache an, der Baum musste letztendlich komplett gefällt werden. Hierfür musste gegen 20.14 Uhr die Fahrbahn für ca. 15 Minuten erneut teilweise gesperrt werden.

