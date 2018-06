Polizeipräsidium Mainz / Gewinnspiel-Betrug

Gewinnspiel-Betrug

Nieder-Olm - Donnerstag, 07.06.2018, 13:00

Eine 84-jährige Seniorin erhielt von einer weiblichen Person, welche sehr gutes deutsch sprach, einen Anruf. Sie sagte "Hier ist die Polizei Mainz".In diesem Falle wurde die dafür typische Legende von bei einer Straftat erwischten rumänischen Kindern erzählt. Diese sollten angeblich in der Nachbarschaft mit einem Adressbuch, in dem ihr Name gestanden haben soll, aufgegriffen worden seien. Die Anruferin fragte bei der Seniorin nach, ob ihr Geld noch da sei. Diese bejahte das. Dann beendete sie das Gespräch um angeblich noch andere Adressen anzurufen. Fragen nach z. B. Geld, Schmuck oder dergleichen wurden nicht gestellt.

Lassen auch Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Sie ein offensichtlich falscher Polizeibeamter anruft, melden Sie es uns. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: Tel. 06131 - 65 3633

