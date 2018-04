Polizeipräsidium Mainz / Glashaustür beschädigt

Glashaustür beschädigt

Undenheim - Am Mittwoch, den 25.04.2018, um 09.15 Uhr, warfen zwei Kinder vermutlich einen Stein gegen eine Haustür aus Glas, welches zersplitterte. Dies war in Undenheim, Dr.-De-Millas-Str. 38. Anschließend flüchteten die Kinder auf Fahrrädern in Richtung Feld. Beschreibung der Kinder: zwei Jungen, ca. 12-13 Jahre alt, einer trug eine blaue Jeanshose und ein Basecap, der andere ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Hose und ebenfalls ein Basecap. Es sind keine Probleme mit Jugendlichen und den Anwohnern bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100.

