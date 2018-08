Polizeipräsidium Mainz / Herrenloser Koffer - Absperrmaßnahmen ...

Herrenloser Koffer - Absperrmaßnahmen in der Mainzer Altstadt

Mainz - Am heutigen Tag gegen 14.50 Uhr meldete ein Zeuge einen herrenlosen Koffer im Bereich der Liebfrauenstraße. Vor Ort können durch die Polizei keine Hinweise auf den Besitzer bzw. Zeugen über denjenigen, der den Koffer abgestellt hat, erlangt werden. Auf dem Liebfrauenplatz, der ca. 50 m entfernt ist, befinden sich noch ca. 200 Personen. Zur Überprüfung des Koffers wurde der Bereich rund um den Liebfrauenplatz gesperrt und der Koffer durch Spezialkräfte untersucht. Glücklicherweise befanden sich keine gefährlichen Gegenstände in dem Koffer, so dass gegen 17.35 Uhr die Absperrmaßnahmen aufgehoben worden sind. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen Betroffenen der Absperrmaßnahmen für ihr Verständnis.

