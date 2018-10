Polizeipräsidium Mainz / Illegales Autorennen

Illegales Autorennen

Mainz - Samstag, 13.10.2018, 3:44 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurden durch eine zivile Streifenwagenbesatzung in der Rheinallee in Mainz zwei hochmotorisierte PKW (ein Mercedes C-Klasse und ein Maserati) festgestellt, welche sich auf der freien Strecke ein Autorennen lieferten. Die beiden PKW konnten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es wurde eine Strafanzeige gegen die 24 Jährige und den 29 Jährigen aufgenommen. Die beiden Fahrzeuge sowie die Führerscheine der Beschuldigten wurden sichergestellt.

