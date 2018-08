Polizeipräsidium Mainz / Ingelheim, Zeugen nach schwerer ...

Ingelheim, Zeugen nach schwerer Körperverletzung gesucht

Ingelheim - Dienstag, 07. August 2018, 15:24 Uhr

Schwere Kopfverletzungen hat am Dienstag letzter Woche ein 54-jähriger Mann während einer Auseinandersetzung in Ingelheim erlitten und wird vermutlich sein Leben lang an den Folgen leiden.

Der, als "der Pole" bekannte Obdachlose hält sich am 07.08.2018, wie nahezu jeden Tag, in der Ingelheimer "Neuen Mitte" auf. Am frühen Nachmittag gerät er aus noch unbekannten Gründen mit einem 52-jährigen Ingelheimer in Streit. In Höhe der Bahnhofstraße 1 kommt es zu der tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf "der Pole" dann die schweren Kopfverletzungen erleidet. Der, als sehr freundlich geltende und immer gepflegt wirkende Mann schwebt zeitweise in Lebensgefahr und wird einer Notoperation unterzogen. Der Täter ist durch die Polizei in Gewahrsam genommen worden. Trotz intensiver Ermittlungen sind die Hintergründe und Entstehung der Tat noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei Mainz bittet daher alle Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich zu melden. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann zur Entstehung der Tat Angaben machen? Wer kennt den, als "der Pole" bekannten Mann und kann Hinweise zu seinem persönlichen Umfeld oder möglichen Anlaufadressen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131-653633 entgegen.

