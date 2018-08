Polizeipräsidium Mainz / Kellerwegfest 1. Nacht ...

Kellerwegfest 1. Nacht Freitag/Samstag, 17. bis 18.08.2018

Guntersblum - Die Polizeiinspektion Oppenheim hatte eigens zum Fest eine Wache zwischen 20 Uhr und 04 Uhr vor Ort eingerichtet, um schneller zu den jeweiligen Einsatzorten zu gelangen. U.a. aufgrund des sonnigen, sehr warmen Wetters war das Fest sehr gut besucht. Die permanent Fußstreife laufenden Polizeibeamte mussten einige Male eingreifen. Bis zum Berichtszeitpunkt bekannt wurden z.B. eine Körperverletzung kurz nach 03 Uhr in der Frühe in der Südstraße zum Nachteil eines 24-jährigen Wiesbadeners, der durch angeblich vier andere Personen traktiert und leicht verletzt wurde. Zwei von den Tatverdächtigen stehen namentlich fest und erhielten Platzverweise für die Festmeile und angrenzende Straßen. In einer anderen Sache wurde ein deutlich alkoholisierter 20-jähriger amtsbekannter Oppenheimer in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in einer Zelle der Polizei in Oppenheim verbringen. Zuvor hatte der Störer randaliert und Streitigkeiten provoziert, sowie hatte Anweisungen der Polizeibeamte nicht befolgt. Drei alkoholisierte 23, 25 und 27-jährige Männer aus Oppenheim, Dienheim und Nierstein gerieten gegen Mitternacht in Streit; Anrufer meldeten eine sich anbahnende Schlägerei. Die Fußstreife war in der Nähe und konnte die Streithähne, die sofort aggressiv gegen die Polizeibeamten wurden, kurzfristig in Gewahrsam nehmen und fesseln. Später beruhigten sie sich wieder und konnten nach einem Platzverweis nach Hause gehen. Es traten noch diverse extrem betrunkene Personen in Erscheinung, die sich nicht mehr selbst vorstehen konnten und Hilfe seitens der Polizei oder DRK bekamen. Es wurden noch einige andere "Reibereien" gemeldet, die sich jedoch bei Eintreffen der Polizei relativiert oder erledigt hatten (Schubsereien, Beleidigungen, betrunkene Pöbler pp.).

Alles in allem bilanzierend für ein Weinfest: Bislang ein recht friedliches Volksfest.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Oppenheim 06133-9330 pioppenheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.