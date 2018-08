Polizeipräsidium Mainz / Körperliche Auseinandersetzung ...

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Senioren

Mainz-Altstadt - Donnerstag, 16.08.2018, 19:35 Uhr

Am Donnerstagabend ist es in einem Linienbus zu einer Körperverletzung einer 75-Jährigen gekommen. Die ältere Dame schiebt aufgrund eines Platzmangels den Rollator eines 84-Jährigen beiseite. Daraufhin fährt der 84-Jährige mit seinem Rollator in den Rücken der Geschädigten und verpasst ihr einen Stoß. Die Ermittlungen laufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

