Polizeipräsidium Mainz / Körperliche Auseinandersetzung

Körperliche Auseinandersetzung

Mainz-Neustadt - Am Samstagmorgen, 25.08.18 um 5.15 Uhr, gingen vier Personen die Adam-Karrillon-Straße entlang. An der Ecke zur Leibnizstraße kam es mit einer anderen vierköpfigen Gruppe zum Streit. Unvermittelt sprühte eine Person aus der zweiten Gruppe mit Pfefferspray auf die erste Gruppe. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der ein 22-jähriger Mainzer aus der ersten Gruppierung verletzt wurde. Die anderen erlitten Augen- und Atemwegsreizungen durch das Pfefferspray. Im Anschluss flüchtete die zweite Gruppierung.

Diese bestand aus 4 Personen (3 x männlich, 1 x weiblich) und kann wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 190 cm groß, 18-21 Jahre alt, schwarz-weiße Übergangsjacke der Marke Nike mit Kapuze, behauptete Bosnier zu sein. Täter 2: 18-21 Jahre alt, weißes T-Shirt. Täter 3: 18-21 Jahre alt, graues T-Shirt. Die weibliche Person ist namentlich bekannt.

Hinweise zu der Auseinandersetzung und zur Personengruppe nimmt die Polizeiinspektion Mainz 2 unter 06131/65-4210 entgegen.

