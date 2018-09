Polizeipräsidium Mainz / Körperverletzung am Bonifaziusplatz

Körperverletzung am Bonifaziusplatz

Mainz - Dienstag, 25.09.2018, 21:00 Uhr

Am Dienstagabend ist es zu einer Körperverletzung am Bonifaziusplatz gekommen. Ein 19-Jähriger und seine Freunde halten sich an einem Supermarkt am Bonifaziusplatz auf als zwei Männer an ihnen vorbeilaufen und in das Einkaufsgeschäft gehen. Als sie wieder hinaus kommen, läuft einer der beiden auf den 19-Jährigen zu und fragt ihn "Was guckst du?" Dann schlägt er ihm unvermittelt eine Bierdose auf die Nase. Die zweite Person unterstützt ihn und verpasst ihm mehrere "Kopfnüsse". Der 19-Jährige wird leicht verletzt im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

