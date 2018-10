Polizeipräsidium Mainz / Körperverletzung am Hauptbahnhof

Körperverletzung am Hauptbahnhof

Mainz-Altstadt - Mittwoch, 03.10.2018, 03:16 Uhr

Mittwochnacht ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Hauptbahnhof gekommen. Zwei Personengruppen, die bereits zuvor am Schillerplatz in Streit geraten waren, treffen sich später zufällig am Hauptbahnhof wieder und es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Bundespolizei beendet die körperliche Auseinandersetzung. Ein Teil der Gruppe kann jedoch flüchten. Drei Personen werden leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

