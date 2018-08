Polizeipräsidium Mainz / Körperverletzung und Hausfriedensbruch

Körperverletzung und Hausfriedensbruch

Bodenheim - Am Freitag, dem 17.08.2018, zwischen 16 und 17 Uhr kam es in der Hilgestraße zu Straftaten zwischen einem ehemaligen Angestellten (20 Jahre aus Eltville) und seinem ehemaligen Chef (58 Jahre aus Bodenheim). Zur Durchsetzung zivilrechtlicher Forderungen trat der Heranwachsende sehr aggressiv auf, betrat das Firmengelände trotz Hausverbotes und schlug dem Bodenheimer mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser eine deutlich blutende und geschwollene Nase davontrug. Der Täter konnte durch die Polizeistreife angetroffen und nach Sachverhaltsklärung und Personalienfeststellung des Geländes verwiesen werden. Dieser Platzverweis hielt nicht lange. Wenige Minuten später, als die Streife weggefahren war, erschien der -beratungsresistende -Störer erneut auf dem Gelände. Die Polizeibeamten kehrten zurück, konnten ihn aber nicht mehr antreffen. Diesbezüglich wurde eine weitere Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

