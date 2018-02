Polizeipräsidium Mainz / Kontrollen vor der Absperrung Große ...

Kontrollen vor der Absperrung Große Langgasse

Mainz-Altstadt - Samstag, 17.02.2018, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr:

Infolge einer Baustelle und der daraus resultierenden Absperrung der Großen Langgasse aus Richtung Weißliliengasse kam es in den letzten Tagen häufig zu einer schwierigen Verkehrslage in der Ludwigsstraße. Autofahrer ignorieren immer wieder die Umleitung und umfuhren die Sperre, so dass sie auf die Ludwigsstraße ausweichen mussten.

Am Samstag kontrollierte die Polizei an der besagten Stelle und stellte fest, dass wiederum zahlreiche Fahrzeuge die Absperrungen passierten und in die Ludwigsstraße Fahrtrichtung Höfchen oder Schillerplatz abbogen. Die Fahrzeugführer wurden von den eingesetzten Beamten auf ihr Fehlverhalten angesprochen, verwarnt und über die besondere Verkehrssituation unterrichtet. Insgesamt betraf das 36 Fahrzeugführer, das Verwarngeld von je 20 Euro summierte sich auf 720 Euro. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

