Polizeipräsidium Mainz / Kontrolltag zur Fahrradsicherheit in ...

Kontrolltag zur Fahrradsicherheit in Mainz

Mainz - Zur Bekämpfung der Fahrradkriminalität und für mehr Fahrradsicherheit im Straßenverkehr führt die Mainzer Polizei am Mittwoch, den 29. August wieder einen Kontrolltag im Dalheimer Weg im Bereich der Universität durch. Der Kontrolltag wird durch die Polizeiinspektion 3 auf dem Lerchenberg organisiert.

Die Präventions-Abteilung der Mainzer Polizei informiert die Bürger über vorbeugende Maßnahmen. Zudem haben alle Passanten die Möglichkeit, ihr Fahrrad zu registrieren. Hintergrund hierfür sind die hohen Fallzahlen an Fahrraddiebstählen im Bereich Mainz-Bretzenheim und eine bislang niedrige Aufklärungsquote.

Am 6. und 14. August haben wir bereits erfolgreich Fahrrad-Kontrolltage durchgeführt, die beide auf positive Resonanz bei den Bürgern gestoßen sind. Am ersten Kontrolltag wurden 133 Fahrräder kontrolliert, wobei 78 Fahrräder zu beanstanden waren. Außerdem wurden 30 Fahrradregistrierungen durchgeführt. Am zweiten Kontrolltag wurden insgesamt 125 Fahrräder kontrolliert und davon 36 beanstandet. Fahrradregistrierungen wurden 54 durchgeführt. Auffällig ist, dass die Beanstandungsquote im Vergleich zu den letzten Einsätzen deutlich rückläufig ist. Es wurden insgesamt weniger fehlende bzw. defekte Klingeln, Beleuchtungen und weiteres festgestellt. Auch die Möglichkeit der Fahrradregistrierung erfreut sich großer Beliebtheit.

