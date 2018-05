Polizeipräsidium Mainz / Ladendiebstahl

Ladendiebstahl

Mainz-Neustadt - Am 25.05.2018 gegen 10:30 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Erthalstraße in Mainz zu einem Ladendiebstahl. Die bereits hinreichend alkoholisierten Ladendiebe wurden beim Diebstahl von mehreren Flaschen Rum erwischt. Da sie versucht hatten zu flüchten, mussten sie zunächst festgenommen werden. Nach Feststellung der Personalien konnten beide Personen jedoch wieder entlassen werden - ohne Rum.

