Polizeipräsidium Mainz / Leblose Person aus Rhein geborgen

Leblose Person aus Rhein geborgen

Mainz - Am 24.05.2018, gegen 21:30 Uhr wurde in Höhe des Rathauses eine leblose im Rhein treibende männliche Person gemeldet. Kräfte der Wasserschutzpolizei können gemeinsam mit Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und unter dem Einsatz von Tauchern, eine verstorbene männliche Person aus dem Rhein bergen. Ermittlungen ergeben, dass es sich bei der Person um einen am 20.05.2019 als vermisst gemeldeten 79Jährigen Mainzer handelt. Zu den Gesamtumständen können zur Zeit keine Angaben gemacht werden.

