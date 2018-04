Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Altstadt, Beim Spurwechsel ...

Mainz-Altstadt, Beim Spurwechsel Unfall verursacht und geflüchtet

Mainz - Mittwoch, 18.04.2018, 17:12 Uhr: Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer befuhr die Peter-Altmeier-Allee aus Richtung Große Bleiche kommend in Fahrtrichtung Quintinsstraße auf dem linken der drei Fahrstreifen. Eine 21-jährige Alfa-Romeo-Fahrerin und ein weiterer Pkw-Fahrer befuhren die Peter-Altmeier-Allee in gleicher Richtung auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Dann wechselte der BMW-Fahrer wegen eines Rückstaus auf seiner Spur unvermittelt und ohne zu blinken auf den mittleren Fahrstreifen und übersah die von hinten herannahende Alfa-Romeo-Fahrerin. Sie konnte noch rechtzeitig abbremsen, aber der nachfolgende Pkw-Fahrer fuhr auf ihren Wagen auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Alfa-Romeo-Fahrerin hupte noch, um den BMW-Fahrer auf den Verkehrsunfall aufmerksam zu machen, dieser bremste auch kurz ab, entfernte sich jedoch nach starker Beschleunigung in Richtung Quintinsstraße.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in der Neustadt: 06131 - 65 4110

