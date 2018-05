Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Altstadt, Einbrecher scheitern ...

Mainz-Altstadt, Einbrecher scheitern an Metalltüren

Mainz - Montag, 07.05.2018

Als die Mitarbeiter verschiedener Firmen am Montagmorgen zu ihren Arbeitsplätzen kommen, stellen sie fest, dass an mehreren Metalltüren des 4-geschossigen Bürogebäudes in der Holzhofstraße, Aufbruchspuren zu erkennen sind. Wie die Täter Zutritt zu dem Gebäude erlangt haben ist nicht erkennbar. Den Tätern ist es jedoch nicht gelungen die massiven Stahltüren zu öffnen und haben erfolglos von ihrem Vorhaben abgelassen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

