Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Altstadt - Geldbörse aus ...

Mainz-Altstadt - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Mainz - Am gestrigen Mittwoch, 27.03.2019, entwenden gegen 16:30 Uhr bisher unbekannte Täter aus der Handtasche einer 39-Jährigen deren Geldbörse. Die Dame hält sich zum Tatzeitpunkt in der Römerpassage in der Adolf-Kolping-Straße auf und besucht mehrere Geschäfte. Die Handtasche war mittels Reißverschluss gesichert. In der auffällig bunten Geldbörse von "Desigual" befanden sich Führerschein, Personalausweis, EC- und Kreditkarte sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wo genau die Geldbörse entwendet wurde, kann die 39-Jährige nicht sagen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.