Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Altstadt - Ladendiebstahl

Mainz-Altstadt - Ladendiebstahl

Mainz - Am gestrigen Mittwoch, 19.09.2018, entwenden gegen 15:00 Uhr in einem Ladengeschäft in der Straße Am Brand drei bisher unbekannte männliche Täter Kleidungsstücke in bisher noch unbekannter Höhe. Als die Diebstahlssicherung beim Verlassen des Geschäftes auslöst, flüchten die drei Täter zu Fuß.

Eine durchgeführte Absuche im Nahbereich verlief negativ. Die Ermittlungen und insbesondere die Auswertung der Videoaufnahmen dauern derzeit noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

