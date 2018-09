Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Altstadt - Ladendiebstahl von ...

Mainz-Altstadt - Ladendiebstahl von Rührwerk

Mainz - Bereits am Freitag, 31.08.2018, entwendet gegen 14:30 Uhr aus einem Farbengeschäft in der Weberstraße ein Pärchen zwei hochwertige Rührwerke. Dabei sei der männliche Täter mit einem weiteren Rührwerk zur Ladentheke gekommen, habe Fragen gestellt und dadurch den Verkäufer abgelenkt. Die Frau habe vermutlich in der Zwischenzeit die Maschinen entwendet, welche mit einem Drahtseil gesichert waren.

Die beiden Beschuldigten seien mit einem silbernen Audi A4 oder A6, älteren Modells, davon gefahren. Die Dame trug einen auffälligen blauen Sommerumhang sowie einen großen weißen Strandhut.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

