Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Altstadt, Stromversorgung der ...

Mainz-Altstadt, Stromversorgung der Bushaltestelle durchtrennt

Mainz - Freitag, 25.05.2018, 07:40 Uhr, bis Sonntag, 13:37 Uhr

Ein unbekannter Täter beschädigte einen Kabelverteilerschrank hinter der Bushaltestelle "Bauhofstraße/LBBW Rheinland-Pfalz-Bank" in der Großen Bleiche, wobei die Stromversorgung der Bushaltestelle durchtrennt wurde. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall am Freitag gegen 10:20 Uhr und filmte den Täter mit seinem Handy. Anhand der Handyaufnahmen konnte die Polizei einen 30-jährigen Mann ermitteln, der bereits polizeilich aufgefallen war.

Bei seiner Durchsuchung wurden mehrere Briefe aufgefunden, die aus einer Sachbeschädigung an einem Bürogebäude in der Bauhofstraße stammten. Hier waren gegen 07:40 Uhr mehrere Briefkästen, ein Dienstfahrzeug und ein Fahrrad beschädigt worden. Ein Zeuge hatte einen Einzeltäter gemeldet und eine gute Personenbeschreibung abgegeben, als er Vorfall anzeigte. Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei ebenfalls um den 30-Jährigen gehandelt haben dürfte.

Am Sonntag, 27.05.2018, 13:37 Uhr, fiel er ein weiteres Mal auf, als er in einem Café in der Großen Bleiche einen Streit mit den Angestellten begann und ihnen dabei einen Löffel sowie eine Tasse vor die Füße warf.

