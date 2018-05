Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Altstadt, Unbekannter Täter ...

Mainz-Altstadt, Unbekannter Täter griff ein Pärchen an - Zeugen?

Mainz - Samstag, 26.05.2018, 00:40 Uhr:

Ein Pärchen (29 und 25 Jahre) und ein unbekannter Mann gerieten aus bislang nicht geklärten Gründen in der Neutorstraße in Streit. Im Verlauf des Gesprächs packte der Beschuldigte den 29-Jährigen am Hals. In Folge des daraus resultierenden Gerangels kam die junge Frau zu Fall. Als sie auf dem Boden lag, schlug der Beschuldigte ihr mehrfach ins Gesicht. Anschließend klagte sie über Schmerzen, sichtbare Verletzungen hatte sie nicht. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung und konnte auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibung: 1,80 Meter groß, Anfang 20 Jahre, blonde kurze Haare, zurückgegelt, blaue Jeans, schwarzes T-Shirt

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Altstadt: 06131 - 65 4110

