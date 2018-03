Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Bretzenheim, Einbruch in Haus - ...

Mainz-Bretzenheim, Einbruch in Haus - Uhren und Schmuck entwendet

Mainz - Samstag, 17.03.2018, 18:30 Uhr bis 22:14 Uhr:

Ein Bretzenheimer stellte am Samstagabend den Einbruch in sein Anwesen in der Hildegard-von-Bingen-Straße fest. Jemand hatte die Terrassentür aufgestemmt und anschließend etliche Schränke in verschiedenen Zimmern durchwühlt. Es wurden mehrere Uhren und Schmuck entwendet. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Kripo Mainz: 06131 - 65 3633

