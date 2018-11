Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Bretzenheim - Verkehrsunfall ...

Mainz-Bretzenheim - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mainz - Am gestrigen Sonntag, 26.11.2018, befährt gegen 10:00 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem PKW die Turnvater-Jahn-Straße in Fahrtrichtung Saarstraße. Ein 42-jähriger Motorradfahrer befährt die Draiser Straße von "Am Ostergraben" kommend in Fahrtrichtung Turnvater-Jahn-Straße. An der Kreuzung Turnvater-Jahn-Straße / Draiser Straße biegt der Motorradfahrer nach links in die Albert-Schweitzer Straße ab und übersieht dabei den von rechts kommenden, bevorrechtigten, PKW-Fahrer.

Es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer erleidet leichte Verletzungen an der rechten Hüfte und der rechten Hand. Am PKW des 47-Jährigen entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

