Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Budenheim - Auseinandersetzung ...

Mainz-Budenheim - Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Fußgänger

Mainz - Am Mittwoch, 05.09.2018, gegen 20:45 Uhr, befährt ein Radfahrer in Budenheim die Straße Am Heidesheimer Weg in Richtung Uhlerborn / Campingplatz am Blauen See. In Höhe der Hausnummer 3 gerät der Radfahrer in einen Streit mit einem Mann, der seinen Hund ausführt und diesen nach Zeugenaussagen nicht angeleint hat.

Der unbekannte Mann greift den Radfahrer an, reißt ihn vom Rad und tritt mehrfach auf den am Boden liegenden Radfahrer ein. Der Radler muss mit einer Kopfplatzwunde und Hautabschürfungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Täter wird beschrieben als 40 - 45 Jahre alt, normale Statur, führte einen kleinen Hund mit sich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

