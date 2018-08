Polizeipräsidium Mainz / Mainz - Einbruchsdiebstahl in Hotel

Mainz - Einbruchsdiebstahl in Hotel

Mainz - Montag, 27.08.2018, 00:00 Uhr bis Montag, 27.08.2018, 05:25 Uhr Am frühen Montagmorgen wird aus einem Hotel in der Gleiwitzer Straße ein Einbruchsdiebstahl gemeldet. Den Polizeiermittlungen zufolge, begeben sich unbekannte Täter über den Gästeparkplatz zu einer Fensterfront linksseitig des Haupteingangs. Dort hebeln die Täter ein Fenster auf und gelangen in ein Büro. Hier durchsuchen die unbekannten Täter diverse Schränke, entwenden einen Tresor und erlangen einen Geldbetrag im dreistelligem Bereich, sowie einige Schlüssel und Schließkarten. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.