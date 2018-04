Polizeipräsidium Mainz / Mainz, Fuß- und Fahrradstreifen der ...

Mainz, Fuß- und Fahrradstreifen der Mainzer Polizei

Mainz - Montag, 09. April 2018

An zahlreichen Stellen im Stadtgebiet ist die Mainzer Polizei im Laufe des Montags mit Fuß- und Fahrradstreifen unterwegs gewesen. Die Beamten der PI Mainz 3 (Lerchenberg) gingen nachmittags unter anderem Hinweisen auf Sachbeschädigungen im Wildgrabental im Bereich der Alten Ziegelei in Mainz-Bretzenheim nach. Zur Mittagszeit sind Polizeibeamte des Neustadtreviers (PI Mainz 2) in der Mainzer Neustadt unterwegs gewesen und haben zahlreiche Gespräche mit interessierten Bürgern geführt. In den Abendstunden waren Beamte des Altstadreviers (PI Mainz 1) der sie im Bereich der Malakof-Terrasse unterwegs. Bei schönstem Wetter waren zahlreiche Menschen dort unterwegs, oder genossen die untergehende Sonne am Rhein. Zu besonderen Vorkommnissen kam es dabei nicht.

Die Fahrradstreife des Neustadtreviers (PI Mainz 2) war hingegen schon am frühen Vormittag am Hauptbahnhof und später am Rheinufer unterwegs. Insgesamt kontrollierten sie 37 Radfahrer und vier Fußgänger. Siebenmal telefonierten Radfahrer während der Fahrt, 10 trugen Kopfhörer und waren in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt, 13 hatten mangelhafte Beleuchtung oder Reflektoren am Rad und 5 fuhren auf der falschen Radwegseite. Zahlreiche weitere Radfahrer wurden auch auf das Thema Diebstahlschutz hingewiesen und erhielten einen Flyer mit Informationen dazu.

