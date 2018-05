Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Gonsenheim, Beeinträchtigungen ...

Mainz-Gonsenheim, Beeinträchtigungen im Wohngebiet "Großer Sand" durch Veranstaltungen

Mainz - Am Samstagnachmittag wird es rund um die Sporthalle in der Weserstraße in Mainz-Gonsenheim zu Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen kommen. Aufgrund der Veranstaltung einer Land- und Bundestagspartei in der Sporthalle und einer angemeldeten Versammlung wird die Polizei Mainz diesen Bereich besonders absperren. Hierdurch wird die Erreichbarkeit von Anwesen in der Sophie-Grosch-Straße, der Rektor-Forestier-Straße und in Teilen des Willy-Brandt-Platzes zum Teil erheblich eingeschränkt sein. Die Polizei schützt und gewährleistet zum einen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, ist darüber hinaus aber insbesondere darauf bedacht, die letztendlich unvermeidbaren Beeinträchtigungen für Anwohner, Besucher und Lieferanten des betroffenen Gebietes so gering wie möglich zu halten.

Die Polizei Mainz wird an diesem Abend auch Kontrollen durchführen und hofft dabei auf das Verständnis und die Geduld betroffener Anwohner, falls es dabei etwas länger dauert.

