Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Gonsenheim - Unter Alkohol- und ...

Mainz-Gonsenheim - Unter Alkohol- und BtM-Einfluss sowie ohne Führerschein unterwegs

Mainz - Am heutigen Montag, 04.06.2018, kontrollieren gegen 03:15 Uhr Beamte der Polizei Mainz im Bereich der Elsa-Brandström-Straße einen 31-jährigen PKW-Fahrer. Der Mainzer wirkt bei der Kontrolle sichtlich schläfrig und träge. Da die Beamten zudem Alkoholgeruch wahrnehmen können, wird dem Mann ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergibt einen Wert von "nur" 0,21 Promille, was nicht zu den Ausfallerscheinungen des 31-Jährigen passt. Es wird deshalb zusätzlich ein so genannten Mahsan-Test durchgeführt, welcher positiv auf THC und Kokain reagiert.

Der Mann kann den Beamten zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Seine Ausrede, er besitze einen gültigen EU-Führerschein, hinkt, da diese in Deutschland gesperrt ist.

Der Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden 31-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3012 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.