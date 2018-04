Polizeipräsidium Mainz / Mainz, Graffiti auf der Straße und ...

Mainz, Graffiti auf der Straße und Grundstücksmauern

Mainz - Freitag, 13.04.2018, 16:30 Uhr, bis 14.04.2018, 02:29 Uhr:

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde auf der Fahrbahn der Salvatorstraße, kurz vor der Einmündung zur Straße Am Rosengarten, ein in weißer Farbe aufgebrachter Schriftzug festgestellt. Dieser wirkte relativ frisch. Bei der anschließenden Absuche des Nahbereiches konnten insgesamt zwölf Graffiti-Tags in weißer und schwarzer Farbe auf der Fahrbahn der Salvatorstraße (u.a. Höhe Einmündung Am Rosengarten) und der Straße Am Stiftswingert (Höhe Fußgängerüberweg Am Rosengarten) sowie an Grundstücksmauern im Bereich dieser Straßenzüge festgestellt werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in der Neustadt: 06131 - 65 4110

