Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Hechtsheim - Trunkenheit im Verkehr

Mainz-Hechtsheim - Trunkenheit im Verkehr

Mainz - Durch Zeugen wird der Polizei am Samstag, 02.06.2018, gegen 06:10 Uhr, mitgeteilt, dass gerade eine offensichtlich betrunkene weibliche Person in ihr Fahrzeug gestiegen und davon gefahren sei. Da die Melder auch das Kennzeichen der Dame mitteilen können, kann die 28-Jährige an ihrer Halteranschrift einer Kontrolle unterzogen werden. Die Dame weist einen Wert von 1,91 Promille auf.

Durch die eingesetzten Beamten wird der 28-Jährigen das weitere Vorgehen erläutert. Erst nach der Androhung von unmittelbarem Zwang kann ihr eine Blutprobe durch eine Ärztin entnommen werden. Der Führerschein der 28-Jährigen wurde vorläufig entzogen. Zudem wurden die festgestellten Mängel bezüglicher ihrer (Nicht-) Geeignetheit zum Führen eines Kraftfahrzeuges der zuständigen Führerscheinstelle mitgeteilt.

