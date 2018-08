Polizeipräsidium Mainz / Mainz - Körperverletzung auf dem ...

Mainz - Körperverletzung auf dem Weinmarkt: Geschädigter gesucht (Ergänzung durch Bild)

Mainz - Sonntag, 26.08.2018, 00:30 Uhr

Sonntagnacht ist es auf dem Mainzer Weinmarkt zu einer Körperverletzung gekommen. Polizeilichen Ermittlungen zufolge schlägt ein 28-Jähriger einem unbekannten Geschädigten ins Gesicht. Polizeibeamte stellen den 28-jährigen Täter auf dem Fest. Der Geschädigte hat die Örtlichkeit jedoch bereits verlassen als die Polizeibeamten eintreten. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zuvor ist es bereits zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den 28-Jährigen gekommen, bei der er einen 49-jährigen Mann mit einer Flasche verletzt hat.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

