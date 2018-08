Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Neustadt - Einbruchsdiebstahl ...

Mainz-Neustadt - Einbruchsdiebstahl in Fußpflegegeschäft

Mainz - Montag, 27.08.2018, 17:00 Uhr bis Dienstag, 28.08.2018, 08:00 Uhr Am Dienstagmorgen wird in einem Fußpflegegeschäft in Mainz-Neustadt ein Einbruchsdiebstahl festgestellt und der Polizei gemeldet. Den Ermittlungen zufolge gelangt ein unbekannter Täter durch den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in dessen rückwärtigen Hofbereich. Das Schloss des Hauseingangs ist bereits vorgeschädigt gewesen. Im Hof öffnet der unbekannte Täter auf bisher ungeklärte Weise das Fenster eines Fußpflegegeschäfts und steigt ein. Im Innenraum des Geschäfts entwendet der unbekannte Täter eine Metallkassette mit einem Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich. Es liegen bisher keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

