Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Oberstadt, Exhibitionist zeigt ...

Mainz-Oberstadt, Exhibitionist zeigt kein Unrechtsbewusstsein

Mainz - Montag, 07.05.2018, 19:30 Uhr

Ohne jegliches Unrechtsbewusstsein hat am Montagabend ein ca. 30-jähriger Mann an seinem Glied gerieben und dabei auch aus der Hose herausschauen lassen. In der Grünanlage "Am Fort Elisabeth" sitzen am frühen Abend Familien auf der dortigen Wiese und eine junge Mainzerin auf einer Parkbank. In deren Nähe setzt sich auch der Täter auf eine Bank und beginnt sofort an seinem Glied zu reiben. Dabei spricht er die junge Frau an und versucht mit dieser zu flirten. Diese fordert den Mann jedoch auf, seine Handlungen sofort zu beenden und sie in Ruhe zu lassen. Kurz darauf verlässt er den Park. Trotz Absuche des Parks kann er kurz darauf durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die 30-jährige Zeugin beschreibt den Täter, als ca. 30-jährigen, schlanken und gepflegten Mann. Er hat ein rundliches Gesicht mit einem kurz rasierten Kinnbart, langen Koteletten, glattrasierten Wangen und Oberlippe. Auffällig sind die hohe Stirn und der braune Haaransatz fast auf der Mitte des Kopfes. Während der Tat trägt der Täter eine kurz graue Short und ein hellgraues Shirt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter Tel.: 06131 - 65 3633.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3080 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.