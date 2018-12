Polizeipräsidium Mainz / Mainz - Siefersheim, Hinweise aus ...

Mainz - Siefersheim, Hinweise aus Bevölkerung und umfangreiche Ermittlungen führen zu Festnahme von Einbrechern

Mainz - Bereits am Donnerstagabend, 29.11.2018 konnten zwei Tatverdächtige nach intensiven polizeilichen Ermittlungen und umfangreichen Einsatzmaßnahmen in den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms festgenommen werden. Bei der Festnahme der 43 und 28 Jahre alten Männer aus Hessen ist neben Tatwerkzeugen und Diebesgut auch Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe aufgefunden worden.

Nachdem in den letzten Wochen die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Häuser im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz gestiegen ist, hat die Polizei intensiv in den Medien darüber berichtet und die Bevölkerung aufgefordert Hinweise und verdächtige Beobachtungen zu melden.

Mehreren aufmerksamen Bürgern ist dabei immer wieder ein bestimmtes Fahrzeug aufgefallen und die Hinweise verdichteten sich, dass die Insassen möglicherweise mit Einbrüchen in Verbindung stehen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Ermittlungsrichterin gegen beide Tatverdächtige Untersuchungshaft an, die in Bezug auf den älteren der beiden Tatverdächtigen gegen eine Sicherheitsleistung sowie Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Derzeit wird geprüft, ob die beiden Personen für weitere vergleichbare Taten im gesamten Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Mainz in Frage.

