Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Stadtgebiet - ...

Mainz-Stadtgebiet - Verkehrsunfallstatistik 2017 für das Stadtgebiet: Mit dem Fahrrad sicher durch Mainz

Mainz - Das Fahrrad ist im Mainzer Stadtgebiet ein beliebtes Verkehrsmittel. Die Bedeutung des Radverkehrs spielt in unserer immer mobiler werdenden Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle. Aus Sicher der Polizei sollten Verkehrsmittel aber insbesondere eines sein: sicher!

Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 294 Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung im Mainzer Stadtgebiet, bei denen nur 33 Menschen unverletzt blieben und sich 183 leicht verletzten. Es gab 77 Schwerverletzte und eine Person wurde getötet. Besonders häufig fanden die Unfälle in der Rheinallee statt (22), gefolgt von der Saarstraße (10) und an der Allee (8).

Die größte Risikogruppe stellen mit 168 Verkehrsunfällen Erwachsene dar. Doch auch Kinder (30), Heranwachsende (46), Senioren (26) und Jugendliche (9) waren 2017 an Verkehrsunfällen mit Fahrradfahrern beteiligt.

Präventionsarbeit zur Vermeidung von Verkehrsunfällen ist der Polizei Mainz ganz besonders wichtig. Dabei stehen wir in engem Austausch mit der Stadt Mainz. Es gab insgesamt vier Großkontrollen mit 148 Verwarnungen. Da es sinnvoll ist, schon bei den Jüngsten anzufangen, haben wir im vergangenen Jahr 3.863 Schüler/innen beschult. Wir hatten über 800 Stunden unsere Fahrradstreifen im Einsatz und 5.730 Fahrradfahrer wurden kontrolliert.

Fahrradfahrer waren 2017 an vier Prozent aller Verkehrsunfälle im Mainzer Straßenverkehr beteiligt. Die Radunfälle machten einen Anteil von 28 Prozent am Verletztenaufkommen aus. Jeder dritte Verletzte in Mainz war damit ein Radfahrer.

Die Verletztenquote betrug 74 Prozent. In knapp 50 Prozent waren Radfahrer die Hauptunfallverursacher. Mit E-Bikes bzw. Pedelecs gab es 10 Verkehrsunfälle. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Schwerverletzten leicht zurückgegangen (von 37 auf 32).

