Polizeipräsidium Mainz / Mainz - Trickbetrug am Telefon

Mainz - Trickbetrug am Telefon

Mainz - Donnerstag, 28.03.2019, 13:30 Uhr

Eine 77-Jährige wird von einer unbekannten Frau auf ihrem Festnetzanschluss angerufen. Auf die Frage "Rate mal, wer hier ist", antwortet die Geschädigte mit dem Namen einer Bekannten, von der sie glaubt, diese an der Stimme erkannt zu haben. Es folgt ein Gespräch zwischen beiden Personen, in dem die Anruferin angibt, aktuell bei einem Rechtsanwalt zu sein, um dort ein Wohnmobil im Wert von 65.000 Euro zu erwerben. Schließlich fragt die Anruferin, ob die 77-Jährige ihr das Geld vorstrecken könne, bis ihr eigenes Geld im Laufe des späten Nachmittags verfügbar sei. Die Geschädigte wird stutzig und verneint dies. Gleich darauf wird das Telefonat durch die Anruferin beendet. Es kommt zu keiner Auszahlung. Es entsteht kein Schaden.

Trickbetrug am Telefon ist ein Phänomen von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion, einer zu erwartenden Dienstleistung oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer, versuchen sich die Täter Geldwerte anzueignen.

Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Daher rät Ihnen die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Mainz.

