Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Weisenau - Rentnerin wird Opfer ...

Mainz-Weisenau - Rentnerin wird Opfer einer kuriosen Urkundenfälschung

Mainz - Bereits am Freitag, 14.09.2018, bestellt eine 89-jährige Mainzerin einen Vodafone Techniker in der Laubenheimer Straße zu sich, um ihr TV-Empfangsgerät austauschen zu lassen. Der Techniker, der sich von Anfang an komisch verhält, erfragt, was die Senioren an Strom zahle und lässt sich zudem Kontoauszüge zeigen. Anschließend bittet er sie ihm zu zeigen, wie ihre Unterschrift aussieht. Der Mann macht hiervon sogar ein Foto.

Wenige Tage später erfährt die 89-Jährige, dass ihr bisheriger Stromtarif gekündigt wurde und sie nun bei einem neuen Anbieter sei. Der Geschädigten ist glücklicherweise noch kein Schaden entstanden, da sie den Vertrag widerrufen konnte. Die genaueren Umstände der Tat sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Mainz.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -