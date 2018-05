Polizeipräsidium Mainz / Mainz-Weisenau - Unfall mit ...

Mainz-Weisenau - Unfall mit verletztem Radfahrer

Mainz - Am gestrigen Montag, 14.05.2018, stürzt gegen 16:00 Uhr ein 52-Jähriger Radfahrer im Bereich der Portlandstraße. Bei dem Versuch eine Fußgängerfurt zu überqueren, stürzt der 52-Jährige, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz zieht er sich mehrere Schürfwunden an Armen und Beinen sowie im Gesicht zu. Er leidet zudem Knochenbrüche und offene Frakturen. Der 52-Jährige wird verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

