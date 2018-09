Polizeipräsidium Mainz / Medizinisches Problem - 67-Jähriger ...

Medizinisches Problem - 67-Jähriger verstirbt auf B9

Mainz - (Bodenheim) Am Sonntag, gegen 07.40 Uhr, fährt ein 67-Jähriger aus Saulheim mit seinem PKW von der L413 auf die B 9 in Richtung Mainz. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems bremst er sein Fahrzeug fast bis zu Stillstand ab und steuert nach rechts in die Leitplanke. Diese streift der PKW mit der rechten Seite mehrfach und kommt nach wenigen Metern zum Stehen. Er wird durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer leblos im Fahrzeug sitzend, mit laufendem Motor, aufgefunden. Der Notarzt stellt um 07.58 Uhr den Tod fest.

