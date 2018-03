Polizeipräsidium Mainz / Mehrere Einsätze rund um eine Party

Mehrere Einsätze rund um eine Party

Mainz - Im Hechtsheimer Gewerbegebiet fand in der Nacht zum Samstag in einer Diskothek eine sogenannte "Spring-Break Party" statt. In diesem Zusammenhang kam es zu mehreren polizeilichen Einsätzen. Es kam zu mehreren Körperverletzungsdelikten, eine Person wurde mit einem Messer bedroht, eine gefährliche Körperverletzung wurde durch den Einsatz von Pfefferspray begangen. Ebenso kam es zu einer Sachbeschädigung und zu Alkoholdelikten. Zwei Personen mussten nach starkem Alkoholkonsum behandelt werden.

