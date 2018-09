Polizeipräsidium Mainz / Mehrere Keller aufgebrochen, Zeugen ...

Mehrere Keller aufgebrochen, Zeugen gesucht

Mainz - (Mainz-Altstadt) In der Nacht von Freitag auf Samstag werden in einem Mehrfamilienhaus in der Holzstraße mehrere Kellerverschläge aufgebrochen und durchwühlt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion unter 0631-65-3335

