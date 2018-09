Polizeipräsidium Mainz / Mitarbeiter in Fahrradgeschäft attackiert

Mitarbeiter in Fahrradgeschäft attackiert

Mainz-Neustadt - Donnerstag, 27.09.2018, 14:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist in einem Fahrradgeschäft in der Nackstraße ein Mitarbeiter attackiert worden. Drei Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren kommen in das Fahrradgeschäft und sagen dem 28-jährigen Mitarbeiter, dass sie mit einem angegeben Reparaturpreis nicht einverstanden sind und beleidigen den Mitarbeiter. Daraufhin bittet der Mitarbeiter sie, den Laden zu verlassen. Dem kommen die Männer nicht nach. Sie fangen an die Fahrräder im Laden umzuwerfen und dagegenzutreten. Dann schlagen und treten zwei der drei Männer auf den Mitarbeiter ein. Der Geschädigte versucht die Angreifer mit einem Holzhocker abzudrängen. Daraufhin verlassen die Beschuldigten zunächst das Geschäft. Als der 28-Jährige ebenfalls nach draußen geht um Hilfe zu holen, kommen die Beschuldigten zurück und fangen erneut an auf den Geschädigten einzutreten und zu schlagen. Aus Notwehr schubst der 28-Jährige die Angreifer, so dass einer auf die draußen abgestellten Fahrräder fällt und diese beschädigt werden. Danach verlassen die Beschuldigten die Örtlichkeit. Polizeibeamte können die Täter anschließend im Rahmen der Fahndung antreffen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.