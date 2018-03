Polizeipräsidium Mainz / Mofadiebstahl

Mofadiebstahl

Hahnheim - Bisher unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, den 28.03.2018 gegen 08.20 Uhr einen Mofaroller vom Hof eines Anwesens in der Backhausgasse in Hahnheim. Der Roller wurde vermutlich aus dem offenen Hof herausgeschoben. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim Telefon: 06133-9330 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.