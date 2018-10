Polizeipräsidium Mainz / Nach Unfallflucht: Wer kennt dieses ...

Nach Unfallflucht: Wer kennt dieses Fahrzeug?

Heidesheim am Rhein - Am 14.09.2018, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich in Heidesheim, Uhlerborn 85, eine Verkehrsunfallflucht, verursacht durch einen rangierenden Lkw (Farbe weiß, Marke Renault). Hierbei wurde eine Straßenlaterne beschädigt (Schaden ca. 1000 EUR). Durch einen Zeugen konnte das Verursacherfahrzeug fotografiert werden. Auch nach einer Bildbearbeitung ist das Kennzeichen nicht zu erkennen. Der Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben: Ca. 60 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, normale Statur, trug lange graue Haare. Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer bitte an die Polizei Ingelheim unter 06132/6551-0

