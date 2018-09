Polizeipräsidium Mainz / Nächtlicher Pkw-Aufbruch auf dem ...

Nächtlicher Pkw-Aufbruch auf dem Parkplatz an der Ingelheimer Fähre

Ingelheim - Am 17.09.2018, gegen 17.00 Uhr, parkte ein Mitarbeiter einer Malerfirma seinen Firmenwagen - Ford Transit, Farbe rot/weiß - ordnungsgemäß auf dem Parkplatz am Ingelheimer Fähranleger. Am Folgetag, gegen 06.40 Uhr, musste er feststellen, dass durch unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen wurde, um aus dem Laderaum eine Bohr - und eine Schleifmaschine zu entwenden (Schadenshöhe ca. 1000,- EUR). Hinweise an Polizeiinspektion Ingelheim.

