Polizeipräsidium Mainz / Nieder-Olm - Unter Einfluss von ...

Nieder-Olm - Unter Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs

Mainz - Am gestrigen Mittwoch, 05.09.2018, kontrollieren gegen 19:00 Uhr Beamte der Polizei Mainz in der Pariser Straße in Nieder-Olm einen 29-jährigen PKW-Fahrer. Während der Kontrolle weist der Mann drogentypische Auffallerscheinungen auf. Ein Urintest reagiert positiv auf Kokain. Dem 29-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den 29-Jährigen nun eine Strafe in Höhe von 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.